Tibet : Boom immobilier sur le Toit du Monde

Grues et tours face à l’Himalaya: Lhassa connaît un boom de la construction grâce aux investissements chinois. Mais cela crée aussi un marché immobilier à deux vitesses.

Mais les chantiers qui parsèment Lhassa modifient le tissu urbain de ce haut lieu du bouddhisme. Ils accentuent également les écarts de richesse, dans une région sensible où les habitants sont divisés face à la souveraineté chinoise. À quelques encablures du palais du Potala, occupé par le dalaï-lama jusqu’à son départ en exil en 1959, des ouvriers achèvent des tours d’immeubles élevées par le promoteur chinois Country Garden. Ces appartements haut de gamme sont vendus à des prix semblables à ceux de logements de standing dans des villes chinoises moyennes – loin du revenu moyen au Tibet qui reste parmi les plus bas du pays.

Tibétains fonctionnaires

Résultat: la frénésie immobilière polarise la ville de 860’000 habitants, entre d’un côté les employés du secteur public qui ont les moyens de s’installer dans ces appartements flambant neufs, et de l’autre le reste de la population. De nombreux postes de fonctionnaires sont occupés par des Tibétains, mais aussi par des personnes issues d’autres ethnies, notamment les Chinois Hans – majoritaires à plus de 90% dans le reste de la Chine.

Dans la région autonome, qui a désormais l’un des plus forts taux de croissance économique du pays, près d’un million de m2 de logements neufs ont été vendus rien qu’à Lhassa en 2020. C’est 28% de plus que l’année précédente. La documentation des agences immobilières montre que plus d’une trentaine de nouveaux programmes sont actuellement en vente, comme l’a constaté l’AFP lors d’une visite organisée par le gouvernement (les journalistes étrangers ne sont pas autorisés à se rendre indépendamment dans la région).

Course à l’emploi

Revers de la médaille toutefois pour les Tibétains devenus fonctionnaires: entrer dans la fonction publique en Chine implique souvent de renoncer à l’affirmation de sa foi religieuse – un crève-cœur pour beaucoup. Mais même parmi les couches supérieures de la population, la course à l’emploi fait rage et beaucoup de jeunes diplômés restent au bord du chemin. «La plupart d’entre eux travaillent pour l’État mais de plus en plus de jeunes Tibétains bien formés ne trouvent pas de poste de fonctionnaire», explique un Tibétain installé à l’étranger, qui requiert l’anonymat.