Chaque année, un cancer est diagnostiqué à 250 enfants en Suisse. Après l’épreuve de cette terrible maladie, le retour à une vie normale est souvent difficile. Les conséquences physiques et psychologiques du cancer, de l’hospitalisation et des traitements peuvent se faire sentir encore longtemps.

Inspiré d’un projet britannique

Le projet Léman hope s’inspire d’une expérience similaire, menée depuis 2003 en Grande-Bretagne par l’Ellen MacArthur Cancer Trust (EMCT). Il est né de la rencontre entre le Lausannois Esteban Garcia, fondateur de la Chiki Foundation, le skipper Jérôme Clerc, directeur de Realteam Sailing, et Mark Turner, cofondateur d’EMCT. Offrir cette même possibilité aux enfants en rémission du cancer en Suisse est apparu comme une évidence à ces trois amoureux de la voile et du lac Léman. De plus, le CHUV et l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC) soutiennent ce projet.