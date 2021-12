Covid-19 en Suisse – Booster les soins intensifs: Vaud y croit, pas Genève

Mauro Poggia et Rebecca Ruiz, conseillers d’Etat genevois et vaudois chargés de la Santé. TDG-ARC

Selon que l’on soit un ministre genevois et MCG ou vaudois et socialiste, l’injonction faite aux cantons d’augmenter les capacités de réserve de leurs soins intensifs afin de mieux pouvoir absorber de futurs pics épidémiques – et partant d’éviter de trop drastiques restrictions sanitaires, reçoit un accueil très différent. La mesure, décidée mercredi par les parlementaires fédéraux et intégrée à la l oi Covid, agace ainsi Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé de la santé au bout du lac, qui la juge démagogique et inutile. Au contraire, son homologue vaudoise Rebecca Ruiz la salue, y décelant « un excellent signal pour les professionnels de la santé et la population » .

L es deux élus s’accordent cependant sur un point. L eurs cantons, nantis de très gros hôpitaux, n’ont pas attendu le coup de semonce des Chambres pour augmenter sensiblement, dès le début de la crise sanitaire, les capacités de leurs soins intensifs, et ceci à leur s frais. Mais là où la socialiste considère que la décision fédérale peut contribuer à « donner une marge de manœuvre » face à l’épidémie, le MCG penche pour un coup d’épée dans l’eau, dès lors que la Confédération veut obliger les cantons à tout payer.

«Qu’est-on prêts à payer?»

Rebecca Ruiz dit partager avec Berne « la préoccupation d e gonfler de manière pérenne les capacités hospitalières en soins intensifs » et juge « qu’une augmentation dans tous les cantons fait sens, afin que les responsabilités soient réparties » . Mauro Poggia , pour sa part, pense que sans fonds supplémentaires ni contrainte, c’est peine perdue. «Ce nouvel article de loi, c’est la bonne conscience de nos parlementaires qui refusent de se demander où on va prendre l’argent.» Pour lui, il «ne sert à rien», parce que les capacités requises ne sont pas chiffrées et qu’aucun mécanisme de sanction n’est prévu. La mesure «ne va pas démotiver ceux qui, comme Genève, avaient anticipé les besoins et payé de leur poche, ni motiver ceux qui ne l’ont pas fait.»

Le ministre MCG considère qu’un seul chemin existe: que la Confédération commande et paie. «Il faut un régulateur, qu’on nous dise combien de lits créer, puis qu’un soutien extraordinaire soit prévu.» L a seule question qui vaille à s e s yeux e st celle-ci: «Quel coût est-on prêt à payer pour avoir des hôpitaux surdimensionnés afin de répondre à un risque par nature incertain?» Pour l’élu, ne pas y répondre relève d’un «manque de courage».

Forte pénurie de personnel

La socialiste Rebecca Ruiz est loin d’être aussi négative. Elle estime que cette mesure « indique que les politiques travaillent à des solutions pour diminuer la pression qui s’exerce » sur le système sanitaire. Mais elle prévient. «Il n’est pas possible de mettre en œuvre des surcapacités aux soins intensifs du jour au lendemain»: les augmentations récentes durant la crise ont été possibles en important d epuis d ’autres services du personnel non certifié. Or, «le marché du personnel spécialisé en soins intensifs est marqué par une forte pénurie». De plus, les soignants sont épuisés. Il n’y aura donc pas de coup de baguette magique, mais l ’élue assure que son département et le CHUV «travaillent d’ores et déjà à la construction d’une surcapacité pour être en mesure d’absorber les pics d’activité à moyen terme».

Reste qu’elle juge difficile de parier sur une telle solution pour se sortir d’affaire par miracle. «Vu les incertitudes liées à la pandémie (apparition d’un nouveau variant, efficacité des vaccins, etc.)», il lui paraît « difficile » d’affirmer qu’un gonflement des soins intensifs, qui « ne sont pas extensibles à l’infini » , soit à même de limiter les restrictions sanitaires. « On ne peut pas compter simplement sur l’augmentation des lits pour lutter contre la pandémie.»

Calcul économique «cynique»

Autrement dit, le calcul strictement économique qui consiste à considérer que plus de lits coûtent moins cher que des mesures de restriction sanitaire «n’est pas pertinent». Il serait aussi « cynique » , ajoute Mauro Poggia, rappelant qu’il se solderait par davantage de malades et de morts. Il craint par ailleurs que ce nouvel article de loi déploie un effet pervers. «Chaque fois que des mesures sanitaires seront prises, on dira: voilà, c’est parce que les autorités ont été incapables d’anticiper les besoins hospitaliers. On va en tirer un argumentaire pour tous ceux qui ne sont prêts à aucun effort pour l’intérêt commun.»

Assureurs dans le viseur Dans cette affaire de capacité hospitalière, qui est surtout celle de son financement, la LAMal ( l oi sur l’assurance-maladie) joue un rôle crucial. « Il faut souligner que le financement actuel qu’elle induit est basé sur des forfaits par cas uniquement et incite justement les hôpitaux à ne pas créer de capacités supplémentaires » , déplore Rebecca Ruiz. En effet , ils ne sont payés que pour les actes effectivement accomplis - et non pour du personnel de réserve. C’est pourquoi ils tiennent tant à continuer la chirurgie élective (non urgente), qui constitue leur gagne-pain. Mauro Poggia s’offusque également du système. « Depuis des mois, les cantons, la Confédération et les assureurs discutent de tout, mais jamais de la LAMal. Les assureurs o n t toujours dit avoir constitué leurs réserves en cas de coup dur. Cette fois, le coup dur est là, on ne voit toujours rien venir. » Rebecca Ruiz plaide donc pour « un changement de la LAMal » .