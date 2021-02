Golden Globes : Borat s’acoquine avec Rudy Giuliani

En course pour deux Golden Globes 2021, Sasha Baron Cohen, l’interprète de «Borat», a réagi à sa double nomination de manière surprenante.

Deux nominations aux Golden Globes la même année, dans les catégories Meilleur acteur dans une comédie pour «Borat 2» et Meilleur acteur dans un rôle secondaire pour «Les sept de Chicago», voilà qui a fait sauter de joie Sasha Baron Cohen.

Mais le trublion n’en est pas resté là, puisqu’il a prévenu que, dans le cas où il repartirait bredouille, il avait d’ores et déjà engagé Rudy Giuliani pour contester les résultats! Une boutade à l’image du film, évidemment.

Suite du «Borat, leçons culturelles sur l’Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan» sorti en 2006, «Borat 2» voit le journaliste du même nom retourner aux États-Unis pour se faire pardonner d’avoir déshonoré son pays. Cette fois, il est accompagné de sa fille Tutar (Maria Bakalova), dont il veut faire cadeau à Donald Trump. Faute de pouvoir approcher le président, il envoie Tutar, en soi-disant journaliste, interviewer dans un hôtel Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat de Trump, qu’il a soutenu dans sa contestation des résultats de l’élection présidentielle. La scène (à voir ci-dessous) a fait beaucoup parler d’elle, même si rien ne permet de conclure que quoi que ce soit de compromettant ait finalement eu lieu.

Le film, disponible sur Prime Video, ne vole pas plus haut que le premier volet, même s’il contient quelques provocations audacieuses. Mais le dénouement est des plus réussis.

Plus sérieux, «Les sept de Chicago» reconstitue le jugement de militants qui furent accusés de conspiration et d’incitation à la révolte après avoir participé à la manifestation en marge de la convention démocrate en 1968. Le film est en course pour le Golden Globe du meilleur film. Disponible sur Netflix.