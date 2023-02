Football: Bordeaux a raté un transfert à cause d’un passeport volé

Les Girondins de Bordeaux le tenaient, cet attaquant qui doit leur permettre de remonter en Ligue 1. Actuellement 3e de Ligue 2, le club français était sur le point de conclure l’arrivée d’un joueur évoluant en Espagne, mais dont le nom n’a pas filtré. Et pour cause: le transfert n’a jamais pu se faire.

Sac dérobé

En cause? Admar Lopes n’avait plus en sa possession son passeport. Il se trouvait dans son sac (qui contenait également son ordinateur), mais celui-ci a été volé peu avant son départ. Et dans ces cas-là, les règles sont les mêmes pour tous: sans passeport, difficile de voyager, et encore moins de prendre un avion. Une mésaventure qui pourrait coûter cher, en mai, au moment de faire les comptes.