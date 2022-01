Football en France : Bordeaux éliminé de la Coupe par Brest et le Covid-19

Les Girondins, qui déploraient le forfait de 21 éléments à cause du coronavirus, ont été éliminés lors des seizièmes de finale de la Coupe par les Bretons (3-0).

Avec plus d’une moitié de leur équipe de départ (six joueurs) issue de la réserve, les Girondins de Bordeaux, déjà peu fringants 17e en championnat, ont souffert face à des Brestois au complet.

«Un manque de respect»

Et l’équipe girondine au visage très juvénile s’est mise à la faute après une demi-heure de jeu. Son jeune défenseur Tijany Atallah, 18 ans et pas la moindre minute disputée avec les professionnels, est intervenu en retard dans la surface sur Romain Faivre (35e). Après ce premier penalty, transformé par Steve Mounié, Timothée Pembélé en a concédé un autre, converti d’une panenka cette fois par Faivre (81e), auteur de son 8e but de la saison. Jérémy Le Douaron a alourdi le score en toute fin de match (90e+4).