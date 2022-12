Libéré de prison: Boris Becker: «J’ai appris une dure leçon. Une leçon très coûteuse»

Interview : Becker: «J’ai appris une dure leçon, une leçon très coûteuse»

«La prison a été une bonne chose pour moi»

Fondant plusieurs fois en larmes, l’ancien champion a raconté, dans le détail, son quotidien carcéral, fait de «faim» et de «danger extrême», et de «cours d’anglais et de mathématiques» donnés à ses codétenus. «En prison, tu n’es personne. Tu n’es qu’un numéro. Le mien était A2923EV», a-t-il ajouté.