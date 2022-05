Tennis: Boris Becker négocie pour commenter Roland-Garros depuis sa cellule

Il n’en est rien. Selon Blick, la légende du tennis et la chaîne de TV négocient actuellement en vue de donner une nouvelle tournure à leur collaboration. Frank Wöndl, expert sportif et connaissance de Becker, a déclaré au journal: «Eurosport regarde avec les avocats de Becker s’il est possible d’aménager un home studio pour Boris en prison.» Tout ce petit monde va devoir faire vite, car le prochain tournoi du Grand Chelem, Roland-Garros, se déroulera à Paris du 22 mai au 5 juin.