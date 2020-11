Football : Boris Cespedes buteur avec la Bolivie

Le milieu de terrain du Servette FC a permis à sa sélection de prendre son premier point des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Première titularisation et premier but! La soirée de mardi pouvait difficilement être plus réussie pour Boris Cespedes. Aligné d’entrée avec la Bolivie au Paraguay, le milieu de terrain du Servette FC a inscrit la deuxième réussite de sa sélection (45e 2-1), participant grandement au premier point glané par La Verde en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (2-2 score final).

Le joueur de 25 ans, nouveau porteur du No 10, a hérité d’un ballon aérien au point de penalty et a marqué d’une volée du plat du pied en première intention. De quoi fêter avec la manière sa troisième apparition sous le maillot bolivien, qu’il avait déjà porté un mois plus tôt contre le Brésil de Neymar (défaite 5-0; 46 minutes de jeu) et l’Argentine de Messi (défaite 2-1; 26 minutes de jeu).