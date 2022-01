Royaume-Uni : Boris Johnson a reçu «une version» du rapport sur le Partygate

Dans le cadre du scandale des fêtes célébrées au 10, Downing Street en plein confinement, Boris Johnson parlera, ce lundi, au Parlement, après avoir pris connaissance d’un premier rapport.

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, s’exprimera ce lundi après-midi devant les députés, après avoir reçu dans la matinée une «version» d’un rapport administratif très attendu sur le scandale des fêtes à Downing Street, durant le confinement. La publication de ce rapport, rédigé par la haute fonctionnaire Sue Gray, sur les pots de départ, garden-parties et fêtes de Noël ou d’anniversaire organisés en 2020 et 2021 à la résidence du premier ministre tient en haleine depuis plusieurs semaines la presse et la classe politique britanniques.