Coronavirus : Boris Johnson accusé d’enfreindre ses propres règles

Une photo publiée dimanche accroît la pression sur le Premier ministre britannique, déjà dans la tourmente après l'affaire de la «Christmas party» qui aurait été organisée à Downing Street en 2020.

Les Britanniques lui reprochent en particulier une fête qui aurait été organisée à Downing Street le 18 décembre 2020 quand eux-mêmes étaient privés de réjouissances à cause du coronavirus. Une vidéo ayant fuité et montrant des collaborateurs de Boris Johnson plaisantant sur cette «Christmas party» a ajouté de l’huile sur le feu. Le plus haut fonctionnaire britannique, Simon Case, est chargé de mener une enquête interne et Boris Johnson a promis des «conséquences» pour ceux qui n’auraient pas respecté les règles.