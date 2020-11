Royaume-Uni : Boris Johnson choisit un nouveau chef de cabinet discret

Dan Rosenfield, qui prendra officiellement son poste le 1er janvier, remplacera le controversé Dominic Cummings en tant que conseiller spécial du Premier ministre britannique.

Ancien du Trésor et du secteur bancaire, Dam Rosenfield était jusque-là responsable mondial des clients entreprises pour Hakluyt, une société de conseil stratégique basée à Londres et fondée par d’anciens membres du MI6, les services de renseignements extérieurs. Sur sa page LinkedIn, Hakluyt insiste sur l’ambiance de travail au sein de l’entreprise, affirmant que «l’agressivité et l’arrogance ne sont tout simplement pas tolérées».