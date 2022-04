Ukraine : Boris Johnson craint que la guerre ne dure jusqu’à fin 2023

Le Premier ministre britannique redoute que le conflit se prolonge face à la détermination russe.

Interrogé lors d’une conférence de presse à New Delhi sur un tel calendrier évoqué par des sources occidentales et le possible scénario d’une victoire russe, le dirigeant conservateur a répondu: «C’est une possibilité réaliste, oui, bien sûr».