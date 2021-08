Afghanistan : Boris Johnson, critiqué, promet son soutien aux réfugiés

Le premier ministre Britannique a annoncé un droit de séjour illimité pour les Afghans évacués depuis le 13 août et ayant travaillé pour le Royaume-Uni.

Le gouvernement a annoncé que les Afghans ayant travaillé pour le Royaume-Uni dans leur pays et ayant été évacués au Royaume-Uni bénéficieront d’un droit de séjour d’une durée illimitée, ce qui leur ouvrira le droit de travailler et de demander, à terme, la nationalité britannique. Ils bénéficieront d’un accès gratuit aux soins, de cours d’anglais et de bourses universitaires, dans le cadre d’une opération gouvernementale baptisée «Accueil chaleureux».