Boris Johnson est en tête des plus hauts revenus annexes

L’ex-Premier ministre Boris Johnson. REUTERS

Les députés du Royaume-Uni, essentiellement les Conservateurs, touchent pour certains des sommes faramineuses pour divers travaux et prestations en dehors de leurs émoluments parlementaires, l’ex-premier ministre Boris Johnson en tête, d’après un registre public. Selon un article du «Guardian» publié tard dimanche, les députés britanniques, en grande majorité des Conservateurs, ont reçu au total quelque 10 millions de livres (plus de 11,1 millions de francs) de revenus annexes, pour des discours, prestations dans les médias, ou rémunérations pour des travaux de conseil, pour des prestations d’avocats, entre autres.

C’est l’ex-Premier ministre Boris Johnson qui récolte de loin la palme des plus hauts revenus annexes: 4,8 millions de livres, soit quasi la moitié du total, pour des discours facturés pour la plupart à plus de 200’000 livres la prestation, en plus de droits d’auteur ou articles, d’après le registre public sur les intérêts financiers des parlementaires.

Parmi les autres parlementaires conservateurs, Sajid Javid, ex-ministre des Finances et de la Santé, a collecté quelque 76’000 livres depuis septembre pour des discours, et 125’000 livres pour des prestations de conseil économique et financier, selon ce registre. Kwasi Kwarteng, ex-ministre des entreprises et de l’énergie et dont le très bref mandat à la tête du Trésor a déclenché une tempête sur les marchés, a reçu 27’000 livres pour une allocution devant un forum de fonds d’investissement, entre autres émoluments.

La tout aussi éphémère Première ministre Liz Truss, à la tête du gouvernement dont le budget aux dépenses massives non financées est à l’origine de la crise des marchés britanniques il y a près d’un an, a quant à elle récolté plus de 100’000 livres également pour des discours et prestations diverses depuis le début de l’année. Jacob Rees-Mogg est régulièrement pointé du doigt pour ses prestations sur la chaîne de télé très à droite GB News: il a reçu quelque 120’000 livres entre mars et juin, d’après le registre.

Quant à l’ex-ministre de la santé Matt Hancock, qui a été poussé à la démission pour avoir enfreint les règles de distanciation pendant la crise du Covid dans l’enceinte du ministère lors d’une affaire extraconjugale, il a également fait couler beaucoup d’encre pour environ 450’000 livres perçues pour ses apparitions dans des émissions de télé-réalité, des discours ou apparitions dans les médias.

Réformes en retard

Les députés des partis d’opposition travailliste, Lib Dem et SNP, n’ont collectivement généré que quelque 400’000 livres de gains en dehors de leur travail parlementaire, selon le «Guardian». D’après le registre des intérêts financiers des parlementaires britanniques, le chef du parti travailliste, Keir Starmer, a facturé un peu plus de 1000 livres de défraiements depuis septembre 2021 et il a reçu une avance de 18’450 livres.

Le gouvernement britannique tarde à mettre en place des réformes sur des limites proposées aux revenus que les parlementaires seraient autorisés à toucher en dehors de leur travail législatif, dans l’optique d’assainir la vie politique et de limiter les conflits d’intérêts.