Coronavirus : Boris Johnson dévoile ses plans d’après confinement

Avec davantage de tests et des vaccins qui pourraient s’annoncer probants, le dirigeant conservateur reste positif et pourrait annoncer la réouverture des magasins non-essentiels dès le 3 décembre.

Pour une approche unifiée

Selon les médias, Boris Johnson annoncera la réouverture des magasins non essentiels, pubs et restaurants à partir du 3 décembre, un coup de pouce pour l’économie, fragilisée par la pandémie, durant cette période généralement faste menant à Noël.

Les restrictions devraient être assouplies pour quelques jours à Noël et des discussions sont en cours entre le gouvernement et les autorités de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord pour tenter d’avoir une approche unifiée, chaque province britannique décidant de sa propre stratégie sanitaire.

«J’espère que les gens verront qu’il y a une issue»

Son plan pour l’après confinement s’accompagnera d’un programme de dépistage massif et rapide des populations dans les zones classées à risque «très élevé», à l’instar de l’expérience menée «avec succès» à Liverpool (nord-ouest), où plus de 200’000 personnes ont été testées depuis début novembre, a indiqué le gouvernement dans le communiqué.

Plus de tests

Le Royaume-Uni, pays européen le plus endeuillé par la pandémie, dénombre plus de 55’000 morts de personnes testées positives au nouveau coronavirus et plus de 1,5 million de cas positifs.