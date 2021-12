Royaume-Uni : Boris Johnson et sa femme Carrie annoncent la naissance d’une petite fille

Le Premier ministre britannique et son épouse ont annoncé jeudi la naissance de leur deuxième enfant, un rayon de soleil alors que les ennuis politiques s'amoncellent pour «BoJo».

«Le Premier ministre et Mme Johnson sont ravis d’annoncer la naissance d’une petite fille en bonne santé dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée», a annoncé jeudi une porte-parole du couple. «La mère et la fille se portent très bien», a-t-elle ajouté, «le couple tient à remercier la brillante équipe de la maternité pour tous ses soins et son soutien.»