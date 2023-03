Partygate: Boris Johnson joue son avenir face à une commission parlementaire

L’audition devant une commission parlementaire doit débuter dans l’après-midi et durer entre deux et quatre heures. L’ancien chef du gouvernement conservateur de 58 ans, poussé à la démission en juillet dernier après une série de scandales dont celui du «partygate», a déjà rendu public sa défense, plaidant la bonne foi dans un mémo de 52 pages publié mardi, où il pointe du doigt ses principaux conseillers.

Après une enquête de police, Boris Johnson et sa femme Carrie ont déjà reçu une amende en 2022 pour avoir participé à une fête surprise organisée à l’occasion de l’anniversaire du dirigeant en juin 2020. L’actuel Premier ministre Rishi Sunak s’y trouvait aussi et a aussi dû payer une amende. Si la commission conclut qu’il a menti, Boris Johnson risque de perdre son siège de député, compromettant le reste de sa carrière politique et ses espoirs de revenir un jour à Downing Street.