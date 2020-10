Coronavirus : Boris Johnson maintient son approche locale

Le gouvernement britannique résiste aux appels à confiner le pays et défend sa politique pour endiguer la pandémie.

Malgré la pression d’un virus qui galope, le reconfinement en France et le durcissement en Allemagne, le gouvernement de Boris Johnson résiste aux appels à confiner l’Angleterre et défend son approche locale face au Covid-19.

Pays le plus touché en Euope avec plus de 45’000 morts, le Royaume-Uni a vu le bilan quotidien des décès dépasser les 300 deux jours de suite mardi et mercredi, niveaux qui n’avaient plus été observés depuis le mois de mai. Selon une étude de l’Imperial College de Londres et Ipsos-MORI réalisée sur plus de 85.000 volontaires, les contaminations doublent désormais tous les neufs jours en Angleterre. Le taux de reproduction du virus (R) a atteint 1,6 au niveau national, avec un pic de 2,86 à Londres, indique également cette étude.