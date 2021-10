Royaume-Uni : Boris Johnson marque le centenaire controversé de l’Irlande du Nord

Le Premier ministre britannique a suivi une cérémonie marquée par l’absence du président irlandais et de la reine Elizabeth II.

Le P remier ministre britannique, Boris Johnson, a assisté jeudi, aux côtés de dirigeants nord-irlandais et irlandais, à une cérémonie religieuse controversée marquant le centenaire de la création de la province britannique d’Irlande du Nord. Environ 150 personnes ont participé à cette cérémonie, organisée en la cathédrale anglicane d’Armagh (sud de l’Irlande du Nord), dont le chef de la diplomatie irlandaise , Simon Coveney , et le P remier ministre nord-irlandais , Paul Givan.

«Notre passé nous a façonnés et meurtris, il nous a divisés. Et pourtant, il nous a aussi parfois rassemblés», a déclaré le doyen d’Armagh, le révérend Shane Forster. Il a appelé à s’engager «d’une voix unie» en faveur du «bien commun», «dans le respect mutuel et avec l’espoir partagé d’un avenir lumineux, prospère et pacifique».