Royaume-Uni

Boris Johnson ne veut pas d’un nouveau confinement

Malgré de vives craintes sur une deuxième vague du nouveau coronavirus, le Premier ministre britannique espère un retour à la normale «pour Noël».

La Grande-Bretagne est l’un des pays les plus touchés par la pandémie et enregistre plus de 45’000 morts, soit le plus important nombre de décès en Europe.

La Grande-Bretagne est l’un des pays les plus touchés par la pandémie et enregistre plus de 45’000 morts, soit le plus important nombre de décès en Europe. L’économie a été particulièrement affectée et le Premier ministre, qui a commencé à graduellement lever le confinement, espère éviter d’avoir à prendre une nouvelle fois une telle mesure au niveau national.