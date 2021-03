Royaume-Uni : Selon Boris Johnson, pas de blocage des exportations de vaccins

Le Premier ministre britannique a démenti mercredi, tout blocage des exportations de vaccins contre le coronavirus, après des accusations européennes en ce sens.

Dans un texte publié en ligne, le président du Conseil européen, Charles Michel, avait dénoncé les «interdictions d’exportation» des Etats-Unis et du Royaume-Uni, s’attirant un démenti immédiat de la part de Londres. Charles Michel a depuis fait machine arrière, en se disant dans un tweet, mardi soir, «heureux» que la réaction britannique conduise à «plus de transparence et une augmentation des exportations, vers l’UE et des pays tiers».