Environnement : Boris Johnson pessimiste à propos de l’aide climat des pays riches

Les pays riches se sont engagés en 2009 à aider les pays du Sud à s’adapter aux impacts du changement climatique, mais ils ne respectent pas complètement cet engagement.

Les pays développés se sont engagés en 2009 à Copenhague à porter à 100 milliards de dollars (93 milliards de francs) par an d’ici 2020 l’assistance aux pays du Sud pour s’adapter aux impacts du changement climatique et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais cet objectif est loin d’être atteint: selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), le montant de ce financement n’était que de 79,6 milliards de dollars (74,2 milliards de francs) en 2019.