Royaume-Uni – Boris Johnson promet une économie post-Brexit de haute qualité

Climat en sourdine

Un «signe néfaste» avant la COP26, selon Rebecca Newsom, de Greenpeace UK. «Consacrer plus d’argent aux infrastructures vertes maintenant permettrait d’économiser des sommes énormes plus tard et de créer des millions de nouveaux emplois», a-t-elle estimé, jugeant qu’au «moment où nous avons besoin de dépenses pour un avenir sans carbone, Rishi semble faire un grand pas en arrière». Si le sujet a été évoqué mardi par la ministre de l’Intérieur Priti Patel, c’est pour promettre un durcissement de l’arsenal policier et judiciaire contre les militants écologistes qui bloquent régulièrement des axes routiers ces dernières semaines. Des militants que Boris Johnson a qualifiés de «grincheux irresponsables».