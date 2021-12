Londres : La fête de Noël à Downing Street met Boris Johnson dans l’embarras

Une vidéo de ses collaborateurs, plaisantant sur l’organisation d’une «Christmas party» l’année dernière, lorsque les rassemblements sociaux étaient interdits, indigne l’opinion publique.

Sous le feu des critiques, le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi une enquête interne et s’est excusé pour l’impression donnée, après la diffusion d’une vidéo semblant confirmer qu’une fête de Noël avait bien eu lieu l’an dernier à Downing Street, en dépit des restrictions anti-Covid.

Boris Johnson, qui s’est dit «furieux» après la parution de cette vidéo, a réaffirmé qu’il lui avait «été assuré à plusieurs reprises» depuis le début de cette affaire qu’«il n’y avait pas eu de fête» et qu’«aucune règle» n’avait été enfreinte. Alors que certains députés d’opposition ont réclamé sa démission, il a annoncé une enquête interne et promis des «conséquences» pour ceux qui n’auraient pas respecté les règles.

Un collègue suggère alors «ce n’était pas une fête, mais une (soirée) fromage et vins», avant d’ajouter, «non, je blague». Allegra Stratton évoque alors «une réunion d’affaires» et ajoute sur le ton de la plaisanterie «cette fête imaginaire était une réunion d’affaires et il n’y avait pas de distanciation sociale».