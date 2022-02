Partygate – Boris Johnson rame pour sauver son poste

«Ses meilleurs jours sont derrière lui»

Selon Jon Tonge, Boris Johnson a été choisi par les conservateurs non pour la «confiance» qu’il inspirerait et pour sa «compétence», mais pour sa capacité à réaliser le Brexit et gagner des élections. Maintenant qu’il a réalisé les deux et que bien peu le voient encore comme une machine à gagner les élections, souligne le politologue, «ses meilleurs jours sont derrière lui».