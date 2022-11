Etats-Unis: Boris Johnson reçoit 315’000 euros… pour un discours

États-Unis : Boris Johnson reçoit 315’000 euros… pour un discours

Des journaux britanniques s’étaient déjà émus en octobre de ce discours grassement payé, mais avaient alors évoqué une rémunération de 150’000 dollars, soit moins de la moitié de ce que l’ex-Premier ministre a réellement touché. Boris Johnson a indiqué dans le registre avoir travaillé 8h30 au total. Le transport et le logement lui ont de plus été fournis, ainsi qu’à deux membres de son équipe.

Retrait de Downing Street

Boris Johnson a prononcé ce discours un peu plus d’un mois après son départ de Downing Street, chassé par son gouvernement lassé d’un trop plein de scandales et de mensonges… et seulement quelques jours avant de tenter un retour spectaculaire pour remplacer Liz Truss, éphémère Première ministre qui a démissionné le 20 octobre. Il a finalement abandonné et Rishi Sunak est devenu Premier ministre.