Royaume-Uni : Boris Johnson s’apprête à bannir l’alcool des bureaux de Downing Street

Malmené par le scandale des fêtes alcoolisées organisées dans sa résidence pendant le confinement, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s’apprête à prendre des mesures pour tenter de redorer son blason.

«Contrit», «profondément désolé»

«Je peux vous assurer que le P remier ministre est contrit et profondément désolé de ce qui s’est passé», a déclaré à la BBC Oliver Dowden, le président du Parti conservateur, interrogé sur ces fêtes. «Mais, plus important encore, il est déterminé à faire en sorte que cela ne puisse pas se produire et que nous nous attaquions à la culture sous-jacente à Downing Street», a-t-il poursuivi. Il a ajouté qu’une fois le rapport de Sue Gray rendu, Boris Johnson assumera la «pleine responsabilité».