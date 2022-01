Royaume-Uni : Boris Johnson s’excuse pour le Partygate, mais exclut de démissionner

Soumis à une très forte pression après le scandale des fêtes à Downing Street en plein confinement, certains réclamant son départ, le Premier ministre britannique a promis d’en tirer les leçons. Mais il tient à rester en place.

«Je suis désolé pour les choses que nous n’avions tout simplement pas faites correctement, et aussi désolé pour la manière dont le sujet a été traité», a déclaré le dirigeant conservateur devant les députés. «Je comprends, et je vais y remédier», a-t-il ajouté, promettant des changements administratifs dans la gestion de Downing Street.

«Digne de confiance»

Un rapport très attendu sur les fêtes organisées pendant le confinement à Downing Street, résidence et bureaux du chef du gouvernement britannique, a conclu, lundi, à des «erreurs de leadership et de jugement», et estimé que des leçons devaient en être tirées «immédiatement». Réclamant une nouvelle fois sa tête, lundi, le leader de l’opposition travailliste, Keir Starmer, a qualifié Boris Johnson d'«homme sans vergogne».