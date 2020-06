Boris Johnson sous la pression de Rashford

Rédiger un nouveau commentaire

Christophe 16.06.2020 à 11:23

Pour les enfants il n’y a même pas à se poser la question. Il n’ y a pas plus précieux et important. Et les millions sont là, Angleterre ou ailleurs dans le monde. Les politiques ne devraient même pas à devoir débattre, il devrait y avoir une loi pour la faim des enfants qui prévoit (au milieu de ces nombreux impôts et taxes ) cela . C’est indigne de notre riche et opulente Europe .