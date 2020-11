Royaume-Uni : Boris Johnson soutient sa ministre de l’Intérieur, accusée de harcèlement

Le premier ministre britannique apporté vendredi son soutien à sa ministre de l’Intérieur Priti Patel, qui a présenté ses excuses après avoir été mise en cause pour harcèlement envers ses équipes.

Le premier ministre Boris Johnson et la ministre de l’Intérieur Priti Patel, accusée de harcèlement.

«Le premier ministre a pleinement confiance dans la ministre de l’Intérieur et considère maintenant cette affaire comme close», selon un communiqué du gouvernement. «Il exècre le harcèlement» mais «il ne pense pas que Priti Patel soit une brute», a rajouté la porte-parole de Boris Johnson.

Regrets

Priti Patel a regretté que son «comportement dans le passé ait affecté des personnes». «Il n’a jamais été mon intention de contrarier quiconque», a-t-elle ajouté dans un communiqué. «J’ai très à coeur de mettre en oeuvre les engagements que nous avons pris envers les gens de ce pays et je reconnais que je suis directe et que j’ai parfois été frustrée».

Le scandale avait éclaté fin février avec la démission retentissante du plus haut fonctionnaire du Ministère de l’intérieur, Philip Rutnam, qui accusait Priti Patel d’être à l’origine de fuites «vicieuses» dans la presse contre lui après qu’il eut fait part de ses inquiétudes sur son comportement.

Selon des accusations qu’il avait relayées, la patronne du Home Office avait «crié et injurié, dénigré des gens et fait des demandes déraisonnables et répétées», ce qu’elle avait démenti.