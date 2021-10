Grande-Bretagne : Boris Johnson sur les actions écolos: la prison, «là où ils devraient être»

Un mois avant la COP26, le Royaume-Uni a durci le ton contre les militants climatiques. Des mesures saluées par le Premier ministre.

Alors qu’il s’apprête à accueillir le mois prochain le sommet de la COP26 pour le climat à Glasgow, le gouvernement britannique durcit le ton à l’encontre de certains militants pour le climat aux actions spectaculaires. En septembre, le groupe Extinction Rebellion (XR) a manifesté dans plusieurs villes, paralysant partiellement le trafic, et a averti vouloir faire de même en marge des deux semaines de sommet en Ecosse.

Ces dernières semaines ont aussi vu l’émergence d’un autre groupe, Insulate Britain , qui a provoqué des embouteillages sur les axes majeurs britanniques pour avertir sur l’urgence climatique et pousser le gouvernement à agir. Après des dizaines d’arrestations , une centaine de militants aux profils divers -parents parfois venus avec leurs enfants, personnes âgées, membres du clergé- ont écopé au tribunal d’une injonction leur interdisant de bloquer les routes.

«Nuisances»

XR et Insulate Britain ont été accusées de mettre des vies en danger par leurs actions, qui consistent notamment à bloquer la circulation aux heures de pointe.

Loin du cliché «hippie barbu»

En début d’année, des militants -dont les enfants d’un propriétaire foncier et éditeur millionnaire- ont été jugés pour avoir creusé et occupé un tunnel en dessous de la gare londonienne de Euston, afin d’empêcher la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse HS2. Les charges viennent d’être abandonnées.

«Pas de lendemain»

Janine Eagling, consultante en informatique à la retraite, estime que «nous sommes dans une position pire que jamais». «Nous émettons du CO2 comme s’il n’y avait pas de lendemain, et si nous continuons comme ça, il n’y aura littéralement pas de lendemain», affirme la sexagénaire. «Ça peut sembler extrême de perturber les gens dans leur vie quotidienne, (mais) Insulate Britain a une demande simple», explique la militante.

En annonçant mardi un durcissement des peines pour ceux qui perturberaient la circulation, la ministre de l’Intérieur Priti Patel a affirmé qu’elle ne tolérerait pas que «des éco-guerriers piétinent notre mode de vie et épuisent les ressources de la police». Une position «lâche», a réagi Insulate Britain, qui accuse le gouvernement de «tirer sur le messager» et de «laisser tomber le pays confronté au plus grand risque de tous les temps».