Royaume-Uni : Boris Johnson claque un «Hasta la vista, baby!» en guise d’adieux

«Ces dernières années ont été le plus grand privilège de ma vie», a dit mercredi Boris Johnson, lors de son ultime séance de questions en tant que Premier ministre.

Boris Johnson a tiré sa révérence devant le Parlement britannique lors de sa dernière séance de questions en tant que Premier ministre, mercredi, lors de laquelle il a défendu son bilan et lancé un «Hasta la vista, baby» sous les applaudissements des conservateurs.

«Ces dernières années ont été le plus grand privilège de ma vie», a ajouté le Premier ministre de 58 ans, qui a démissionné le 7 juillet, après une série de scandales et de mensonges. «Hasta la vista, baby!» a-t-il conclu sous les applaudissements des députés de son camp, reprenant la célèbre réplique d’Arnold Schwarzenegger dans le film «Terminator 2».

Ses conseils à son successeur

Boris Johnson en a toutefois profité pour donner «quelques conseils» à celui ou celle qui lui succédera à Downing Street. «Restez proches des Américains, soutenez les Ukrainiens, battez-vous pour la liberté et la démocratie partout. Baissez les impôts et dérégulez où vous pouvez pour faire de ce pays le meilleur endroit pour vivre et investir.»