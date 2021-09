Royaume-Uni : Boris Johnson va remanier son gouvernement mercredi

Après des semaines de rumeurs, le Premier ministre britannique annoncera mercredi qu’il rebat les cartes de son équipe.

Plusieurs ministres sont critiqués pour leur performance et donnés sur le départ, sans que Boris Johnson, à la recherche d’un second souffle après un an et demi de pandémie, ne confirme officiellement sa volonté de les remercier.