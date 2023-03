Royaume-Uni : Boris Johnson veut faire anoblir son propre père: «C’est ridicule»

Selon «The Times», la liste de Boris Johnson, qui a quitté le gouvernement en septembre, poussé à la démission après une série de scandales, compte une centaine de noms. Elle serait ainsi bien plus longue que celle de ses prédécesseurs Theresa May et David Cameron, où figuraient une soixantaine de personnes.