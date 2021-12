Royaume-Uni : Boris Johnson veut proposer la 3e dose aux adultes d’ici fin janvier 2022

Le premier ministre britannique a exhorté ses concitoyens à se faire vacciner pour lutter contre l’avancée du variant Omicron.

Le gouvernement avait déjà annoncé lundi qu’un rappel serait proposé à tous les plus de 18 ans et que le délai entre la deuxième et la troisième dose serait réduit de six à trois mois.