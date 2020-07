Boris Johnson veut «réduire à zéro» le rôle de Huawei

Rédiger un nouveau commentaire

TAGADA 06.07.2020 à 09:52

Cela ne serait pas nécessaire si les capitalistes occidentaux n'avaient délocalisé les compétences en ingénierie et en production. 40 ans qu'on méprises ingénieurs et ouvrier, 40 ans qu'on ne fait que brasser de l'argent et de l'immobilier et on découvre qu'on est totalement dépendant technologiquement. Les dirigeants sont responsable de cette situation.