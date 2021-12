Ski alpin : Bormio doit annuler son deuxième super-G

Il fait trop chaud en Italie pour que la troisième course prévue cette semaine puisse se tenir.

«En raison des températures élevées, et pour des raisons de sécurité, le jury et les organisateurs ont décidé d’annuler le super-G du jour», écrit la FIS dans un message aux médias. Bormio avait déjà repris dans son programme un super-G annulé fin novembre à Lake Louise (Canada) à cause des mauvaises conditions météo.