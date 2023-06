Emeutes en France: Borne et Darmanin au commissariat d’Evry qui a été pris pour cible

Photo d’illustration du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin (à g.) et de la Première ministre Élisabeth Borne.

La Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus, vendredi matin, au commissariat d’Évry-Courcouronnes pour constater les dégâts et rencontrer les forces de l’ordre, après une troisième nuit de violences dans de nombreuses villes en France, a constaté une journaliste de l’AFP. Selon une source policière, l’Hôtel de police a été la cible de jets de projectiles et de tirs de mortiers dans la nuit.