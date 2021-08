Lucerne : Bornes d’urgence placées au bord du lac

Comme c’est déjà le cas sur les autoroutes, des bornes d’appels d’urgence vont être disposées au bord du lac des Quatre-Cantons pour améliorer la sécurité des baigneurs.

«Lorsqu’il s’agit de situation d’urgence, la rapidité est cruciale», commente Christian Wandeler, responsable de sécurité de la Ville de Lucerne. Le système est simple. «Vous appuyez sur un bouton et vous êtes immédiatement connecté au bon interlocuteur. Vous pouvez alors lui transmettre toutes les données nécessaires», explique le spécialiste. Un autre avantage est que les secours peuvent être appelés sans passer par un natel. Lorsqu’on se baigne, on n’a pas forcément un téléphone portable avec soi. De plus, le système peut être utilisé pour dans d’autres circonstances, comme des problèmes médicaux ou des actes de violence.