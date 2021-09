Thurgovie : Bosco a réussi à localiser une truffe de 709 grammes

Le propriétaire d’un lagotto romagnolo dresse depuis deux ans son compagnon à repérer des champignons. Dernièrement, le toutou a déniché un gros spécimen.

Bosco et sa «prise».

Le couple Lombardo, qui tient un restaurant à Weinfelden (TG), est heureux. Le patron emmène régulièrement son chien, un lagotto romagnolo, dans la forêt à la recherche de truffes. Et ils en ont trouvé une pesant 709 grammes. «J’estime ce champignon à 700 francs», confie-t-il au «Thurgauer Zeitung».

Il espère ainsi faire au moins 70 portions de pâtes à la truffe avec cette rare trouvaille. «Ce champignon est très fin et la taille n’influence pas le goût. Le plus important, c’est la fraîcheur.» Et pas question de dévoiler où exactement le chien Bosco a fait sa découverte: ça reste son secret!