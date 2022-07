Italie : Boss mafieux en cavale depuis 1995, extradé du Brésil

Un baron de la drogue appartenant à la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, a été extradé du Brésil vers l’Italie, après son arrestation, l’an dernier, au bout de 27 ans de cavale.

Le Brésil a extradé vers l’Italie Rocco Morabito, 56 ans, baron de la drogue appartenant à la ’Ndrangheta, la mafia calabraise, ont annoncé mercredi, Interpol et les autorités italiennes. Recherché depuis 1995 par la justice italienne pour trafic de stupéfiants, il avait été condamné par défaut dans son pays natal à 28 ans de prison, une peine portée par la suite à 30 ans de réclusion. Il faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol et était «un des fugitifs les plus recherchés dans le monde», souligne un communiqué de l’organisme, basé à Lyon. Son extradition «envoie un message fort: aussi puissant que soit le réseau criminel des groupes mafieux, notre réseau de police mondial est plus fort», s’est félicité dans ce communiqué, Giovanni Bombardieri, procureur en chef du parquet anti-mafia de Reggio Calabria en Calabre.