Organisation du travail - Bosser 63 heures par semaine, le soir ou le dimanche: la loi qui divise

Les propositions en détail

L’ordonnance pourrait toucher environ 150’000 employés en Suisse. Ce sont ceux qui travaillent dans les domaines de la communication, de conseil, d’audit ou de fiduciaire, qui ont des positions à responsabilité et qui gagnent au moins 120’000 francs par an. Le projet veut fixer pour eux à 63 heures maximum par semaine le temps de travail (45 heures en moyenne sur l’année), et un maximum de 170 heures supplémentaires par an, qui doivent être récupérées «l’année suivante» (sans autre précision) ou être payées avec une majoration de 25% du salaire. Il ne pourrait pas s’écouler plus de 15 heures entre le début et la fin d’une journée de travail d’un employé. Le temps de repos journalier doit être de minimum 9 heures (12 heures en moyenne sur quatre semaines) et le nombre de dimanches est limité à 6 avec maximum 5 heures de travail.