Basketball : Boston envoie Kemba Walker à Oklahoma

Les Celtics se sont séparés de leur star Kemba Walker, envoyé à Oklahoma City en échange de l'intérieur Al Horford, de retour dans une franchise où il a joué de 2016 à 2019.

Dans ce transfert, les Celtics ont également échangé leur 16e choix de la Draft 2021 et un second tour de celle de 2025, le Thunder leur envoyant en retour le jeune pivot Moses Brown et un second tour de la Draft 2023.