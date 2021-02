Basketball : Boston musèle les Raptors

En NBA, les Celtics ont retrouvé des couleurs contre Toronto (120-106). Quatrième succès consécutif pour Miami.

Payton Pritchard (Boston, à gauche) a réussi 20 points contre Terence Davis et Toront

Les Celtics, quelque peu ternes ces derniers jours, ont retrouvé des couleurs contre les Raptors, et le Heat a continué de monter en température aux dépens des Rockets, jeudi en NBA.

Boston se ressaisit

Cette fois, Boston a d’abord compté dix points d’avance à la pause, avant de remettre un coup de collier dans le dernier quart-temps, moins porté par ses stars – Jayson Tatum (17 points, 9 passes), Jaylen Brown (12 points, 10 passes) -, que par les seconds couteaux Semi Ojeyele (24 points) et Payton Pritchard (20 points), qui ont chacun réussi un 6/8 à longue distance, contribuant à l’excellente adresse collective (52,8%) dans ce secteur.

Les Raptors, qui glissent à la 6e place à l’Est, ont eux au contraire failli derrière l’arc (7/24, 29,2%) et les 24 et 23 points de Kyle Lowry et Pascal Siakam n’ont pas suffi.