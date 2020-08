Basketball Boston premier qualifié pour les demi-finales de conférences

Vainqueurs de Philadelphie pour la quatrième fois dimanche (110-106), les Celtics poursuivent leur route en play-off.

Dans ce premier tour des play-off NBA, on imaginait un duel plus serré entre ces deux rivaux historiques à l'Est. Mais les Sixers, privés de leur meneur Ben Simmons (blessé à un genou), n'ont jamais pu inquiéter des C's plus complets et sont éliminés pour la 14e fois en 21 confrontations.