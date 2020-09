Basketball : Boston reverdi face au Heat

Menés 3-1 en finale de la conférence Est par Miami, les Celtics ont raflé le game 5. Assez pour installer le doute chez les Floridiens?

Le plus dur reste donc à faire, car il s’apparente à l’exploit réalisé par les Denver Nuggets, qui ont réussi à se qualifier en étant menés 3-1 contre Utah puis les Clippers, et doivent d’ailleurs encore essayer de le faire dès samedi contre les Lakers.

Mais au troisième quart-temps, le visage de Boston n’a pas été le même et Miami, qui avait mené un peu trop tranquillement de neuf points à la pause, a pris une énorme marée verte (41-25) dont la vague la plus forte a eu pour nom Jayson Tatum, auteur de 17 de ses 31 points (10 rebonds, 6 passes).

La fierté de Brad Stevens

«On a très bien joué dans les deux derniers quart-temps, mais il va falloir qu’on joue comme ça encore et encore, parce qu’on est dans une position qui nous l’impose. Mais on aime la compétition, on veut défendre nos couleurs et on tient les uns aux autres, c’est comme ça qu’on reste compétitif», a commenté Brad Stevens, qui avait exprimé à ses joueurs, pendant un temps-mort, sa fierté de les voir «enfin pratiquer le basket des Celtics».