Triste spectacle pour celles et ceux qui sont passés ce vendredi matin devant le SwissTech Convention Center de l’EPFL. Des centaines de bouteilles et canettes vides d’alcool abandonnées sur un muret et sur une esplanade témoignaient d’un vaste apéro la veille au soir où les participants ne se sont pas inquiétés de la propreté des lieux en partant ni du recyclage de leurs déchets. Quant aux normes sanitaires à respecter, telles que la distanciation et le nombre de participants, cela semble encore une autre histoire…