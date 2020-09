Alors qu’elle attend son troisième enfant, Chrissy Teigen, 34 ans, ne supporte plus ses incessants maux de tête liés à sa grossesse. L’épouse de John Legend a donc pris rendez-vous chez son médecin, et celui-ci lui a fait un traitement à la fois efficace et surprenant, qu’elle a révélé sur Twitter, vendredi.