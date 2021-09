Automobilisme : Bottas gagne le sprint, Verstappen partira en tête dimanche

Le Finlandais a remporté la course sprint du GP d’Italie, samedi à Monza, devant le Néerlandais, mais devra partir en fond de grille dimanche. Hamilton 4e.

Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté la course sprint qualificative du Grand Prix d’Italie de Formule 1, validant la 18e pole position de sa carrière samedi à Monza, devant le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull) qui s’élancera cependant en tête dimanche.

Malgré sa pole, Bottas partira en fond de grille dimanche pour le Grand Prix à 15 heures, Mercedes ayant subi une pénalité pour avoir changé le moteur et d’autres éléments de sa monoplace au-delà du quota autorisé par saison.

Mauvais départ de Hamilton

Parti 2e derrière son équipier lors de ce sprint, Hamilton a pris un mauvais départ, chutant à la 5e place. Il n’a ensuite pas réussi à doubler les McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris, 3e et 4e, qui seront respectivement 2e et 3e sur la grille du GP, profitant également de la pénalité de Bottas.